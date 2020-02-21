"الزراعة": ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في 18 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الجمعة، تقريرًا رسميًا عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 15 يومًا، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 4 أطنان و265 كجم في 18 محافظة.

وقالت وزارة الزرعة، في بيان لها، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها في محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسكندرية، مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الإسماعيلية" حيث تم تحرير 275 محضرًا بتلك المخالفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.​