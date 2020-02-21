حدث في 8 ساعات| بيان عاجل حول أحداث مباراة السوبر.. والحكومة ترد على 10 شائعات



كتب– أسامة علي:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها نفي مجلس الوزراء لـ10 شائعات على مدار الأسبوع الماضي، وانضمام طائرتان جديدتان لأسطول مصر للطيران، وبيان برلماني عاجل بشأن أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وإعلان خبراء الأرصاد تفاصيل طقس السبت.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية، كالتالي..