أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

حدث في 8 ساعات| بيان عاجل حول أحداث مباراة السوبر.. والحكومة ترد على 10 شائعات

07:09 م الجمعة 21 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| بيان عاجل حول أحداث مباراة السوبر.. والحكومة ترد على 10 شائعات

حدث في 8 ساعات


كتب– أسامة علي:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها نفي مجلس الوزراء لـ10 شائعات على مدار الأسبوع الماضي، وانضمام طائرتان جديدتان لأسطول مصر للطيران، وبيان برلماني عاجل بشأن أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وإعلان خبراء الأرصاد تفاصيل طقس السبت.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية، كالتالي..

الرئيس السيسي مجدي يعقوب محمد بن راشد مباراة السوبر الأرصاد

الخبر التالى:

الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وجود عبوة بدائية بكاتدرائية السيدة العذراء في حلوان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان