الري: تجهيز 85 بئر مياه جوفية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الوادي الجديد لتجهيز 85 بئر مياه جوفية بمحافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية بديلاً عن استخدام الديزل وذلك بتكلفة 220 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن البروتوكول يأتي في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية، وما توليه الدولة من اهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة الوادي الجديد بشكل خاص.

وتُعد وزارة الموارد المائية والري، المسئولة عن تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة على المستوى القومي من أجل الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على نوعية المياه في إطار منظومة متكاملة تهدف لرفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد المائية بمشاركة كافة الأطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.