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المنشآت السياحية تطالب أعضائها بجنوب سيناء الالتزام بحظر الأدوات البلاستيكية

07:26 م الخميس 20 فبراير 2020
المنشآت السياحية تطالب أعضائها بجنوب سيناء الالتزام بحظر الأدوات البلاستيكية

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

كتب - يوسف عفيفي:

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، أعضائها بمحافظة جنوب سيناء بضرورة الالتزام بقرار اللواء الوزير خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رقم 172 لسنة 2019 والخاص بحظر الأكياس والأدوات البلاستيك أحادية الاستخدام بنطاق مُحافظة جنوب سيناء، واستبدالها بالأكياس الورقية أو بدائل قابلة للتحلل وغيرها في المحال العامة، والمقرر تفعيله إعتباراً من أول مارس 2020.

وقالت الغرفة، في بيان اليوم الخميس، إنها كانت تأمل في منح المنشآت السياحية "المطاعم والكافتيريات" مهلة لا تقل عن 6 أشهر حتى تتمكن من اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا التحول، في ظل وجود علامات تجارية دولية من بين هذه المنشآت بالمحافظة، ذات ارتباط مباشر ومشترك مع الشركة الأم بالخارج، وتتطلب لفترة زمنية للحصول على الموافقات، وكذلك لتعديل قائمة الموردين لها من هذه الإحتياجات، وتجهيزها لتحمل العلامات التجارية لها، ولكونها تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنويًا وليست يومية أو شهرية.

وأعربت الغرفة، عن تطلعها في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع اللواء الوزير محافظ جنوب سيناء، في منح "المطاعم والمحلات السياحية" لمهلة لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

وجددت الغرفة، تأكيدها على أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، ودعمها لكل الجهود التى يتم بذلها من قبل كافة الجهات الرامية والهادفة للحفاظ على البيئة "الحياة البرية والبحرية"، من التلوث وتنميتها لإستدامتها.

عادل المصري غرفة المنشآت السياحية الأدوات البلاستيكية جنوب سيناء

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