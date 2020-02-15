التوقيع نهاية فبراير.. متحدث الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

كتب– أسامة علي:

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم تحقيق رؤى الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار الالتزام باتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيها بين رؤوساء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أن الفترة الأخيرة شهدت جلسات متوالية ومكثفة وشاقة، لتقريب وجهات النظر برعاية أمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية وبحضور البنك الدولي.

ولفت إلى أن توقيع مصر على وثيقة بعد انتهاء الاجتماع السابق في الفترة من 28 إلى 31 يناير، كان لإبداء حسن النية وتأكيد توافر إرادة سياسية حقيقة من الجانب المصري لتحقيق أكبر قدر من المرونة لإيجاد حل يحقق المصالح المشتركة.

وأكد متحدث وزارة الرين أنه سيتم خلال الشهر الجاري صياغة هذه الاتفاقيات في صورة بنود من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، لعرضه على الوزراء ورؤوساء الدول، ومن ثم إقراره والتوقيع عليه في نهاية فبراير الجاري.

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