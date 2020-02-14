التموين: مد "الأوكازيون الشتوى" حتى عيد الأم

القاهرة - أ ش أ:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" حتى يوم 21 مارس المقبل (احتفالات عيد الأم) بدلا من انتهائه في 26 فبراير الجاري.

وألزم الوزير - وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة- الجهات المشاركة في الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيانا عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوي من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية.

وأضاف أن قرار الوزير بمد فترة الأوكازيون الشتوي جاء حرصا على المستهلك من أجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب تنشيط حركة التجارة، كما أن الوزارة تقوم أيضا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون، فإن المحال التي ستشارك في الأوكازيون الشتوي، لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

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