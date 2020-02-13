لدقة التنفيذ.. مدبولي يكلف بتشكيل لجنة لاستلام الطرق بالمحافظات

كتب - محمد سامي:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظات، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات.

وقال رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين، الخميس، إن تشكيل اللجنة يعد ضمانة لتنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.

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