"التلاعب مستحيل".. نائب وزير الإسكان يكشف طريقة تخصيص أدوار شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

يتسأل الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريقة تخصيص العمارات والأدوار بعد الانتهاء من الإجراءات البنكية وسداد دفعة الاستلام.

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أن تخصيص الأدوار والعمارات في الإسكان الاجتماعي يتم بشكل إلكتروني وعشوائي، حيث لا يتدخل في عمليات الاختيار أي عنصر بشري ولا يمكن التلاعب في النتائج.

وأوضح أن تحديد أرقام العمارات والأدوار، يتم في ظل وجود برنامج إلكتروني يضم أسماء المستحقين، ويقوم بإجراء القرعة بينها بطريقة ثابت على كافة المدن والمحافظات، حيث يتم تسكين الحاجزين في الشقق جاهزة التسليم، وبالتالي لا يوجد أي تدخل بشري في الأمر، ولا يستطيع أي أحد اختيار شقة معينة لشخص محدد.

وتابع: "في ناس أملهم يخدوا شقة، لكن لو فتحنا باب أن المواطن هو اللى يختار الدور ومكان الشقة المشروع هيفشل بالكامل"، مؤكدا: "في مشروع الإسكان الاجتماعي مفيش حد خد شقة كدا أو كدا.. التخصيص ماشي بنظام".

وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه لولا وجود ضوابط وشروط في قانون الإسكان الاجتماعي لفشل المشروع منذ بدايته، لافتًا إلى أن أي حاجز حصل على وحدة وهو لا يستحق سيتم ملاحقته، فيوجد الىن أكثر من 60 إلى 70 قضة تم تحويلهم إلى النيابة بعد بسبب تقديم معلومات غير صحيحة وتحايلوا للحصول على شقة في المشروع.

وأكد أن الاستثناء الواحد لتخصيص الأدوار في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتمثل في وجود إعاقة عند الحاجز تمنعه من الصعود للأدوار المتقررة، وبالتالي يمكنه تقديم طلب تغيرر الدور والحصول على شقة في الدور الأرضي.

ووفقا لمي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصل حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي لأكثر من 27 مليار جنيه، عن طريق 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,6 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 285 ألف أسرة.

ووصل عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي مليون مواطن، حصل منهم 285 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن، بينما وصل متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى).

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.

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