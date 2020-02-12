الجمعة.. الصحة النفسية تعقد مؤتمرها الأول عن علاج الإدمان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عقد مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان بعنوان "Focus on Recovery" تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ورئاسة الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويعقد المؤتمر بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقا" بالقاهرة.

يشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من العلماء والأساتذة والأطباء المتخصصين في علاج الإدمان محليًا ودوليًا.

تبدأ فعاليات اليوم الأول للمؤتمر في تمام التاسعة صباحا، بعقد ورش العمل الخاصة بعلاج الإدمان، فى حين يحتوى اليوم الثاني على عقد مجموعة من المحاضرات المتنوعة في مجال علاج الإدمان.

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