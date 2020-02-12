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وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير اليوناني التعاون بمجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

04:19 م الأربعاء 12 فبراير 2020
وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير اليوناني التعاون بمجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

الدكتور خالد العناني

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع السفير اليوناني بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس، سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

وقال المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة السفير ماجد مصلح - في تصريح اليوم الأربعاء - : "إن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، سبل التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وإمكانية تكوين بعثة أثرية مشتركة والتضافر من أجل حماية التراث".

وأضاف مصلح: "أن الجانبين ناقشا أيضًا إمكانية المشاركة في ورشة العمل التي ستنظمها منظمة اليونسكو في الإسكندرية عن الآثار الغارقة وكيفية حمايتها والحفاظ عليها".

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خالد العناني السفير اليوناني علوم إدارة المتاحف نيكولاوس جاريلينس

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