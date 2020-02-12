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"مياه البحر الأحمر" تستضيف ورشة عمل لرفع مهارات العاملين

10:27 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
"مياه البحر الأحمر" تستضيف ورشة عمل لرفع مهارات العاملين

البحر الأحمر

كتب- محمد عبدالناصر:

تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 10: 13 فبراير الجاري، ورشة عمل لرفع مهارات العاملين بالإدارة الفنية للأصول بمشاركة العاملين من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بـ(قنا - الأقصر - أسيوط - الوادي الجديد – المنيا والبحر الأحمر).

وقال المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في بيان اليوم الأربعاء: "يأتي تنفيذ ورشة العمل في إطار تطبيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بها، وكذا الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة".

وتابع: "بالإضافة إلى تحسين سير العمل بالشركات وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين"، مشيراً إلى أنه تم عرض أفلام وثائقية للمشاركين توضح حجم المشروعات القومية التي تمت خلال الـ5 سنوات الأخيرة، خاصة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه الشرب الصرف الصحي ورشة عمل

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