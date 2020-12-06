أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

القوات المسلحة تستضيف نادي هورسيد الصومالي على هامش مشاركته في الكونفيدرالية

01:58 م الأحد 06 ديسمبر 2020
القوات المسلحة تستضيف نادي هورسيد الصومالي على هامش مشاركته في الكونفيدرالية

القوات المسلحة

كتب- محمود مصطفى:

استضافت القوات المسلحة، بعثة فريق هورسيد الصومالي لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية والذى يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتي الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبي في البطولة الكونفيدرالية للأندية الأفريقية.

وحرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة ، فضلاً عن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية .

تأتى هذه الاستضافة تأكيداً على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكافة الدول الشقيقة فى مختلف المجالات، وفي إطار دعمها لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة في البطولات الأفريقية.

القوات المسلحة نادي هورسيد الصومالي الكونفيدرالية

الخبر التالى:

"الأكثر فتكًا بالعالم".. 10 معلومات عن سمكة حذرت منها وزارة الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118014

    عدد المصابين

  • 103324

    عدد المتعافين

  • 6750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 66819125

    عدد المصابين

  • 46211147

    عدد المتعافين

  • 1533655

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 66 مليون إصابة وفئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا