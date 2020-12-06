القوات المسلحة تستضيف نادي هورسيد الصومالي على هامش مشاركته في الكونفيدرالية

كتب- محمود مصطفى:

استضافت القوات المسلحة، بعثة فريق هورسيد الصومالي لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية والذى يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتي الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبي في البطولة الكونفيدرالية للأندية الأفريقية.

وحرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة ، فضلاً عن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية .

تأتى هذه الاستضافة تأكيداً على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكافة الدول الشقيقة فى مختلف المجالات، وفي إطار دعمها لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة في البطولات الأفريقية.