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مدبولي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى حول إسكات البنادق نيابة عن الرئيس السيسي

12:07 م الأحد 06 ديسمبر 2020
مدبولي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى حول إسكات البنادق نيابة عن الرئيس السيسي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أ ش أ

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية الـ14 حول إسكات البنادق.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن القمة ستعقد افتراضيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" .

كان مدبولي، ألقى كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي لكل من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعاتنا، بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس "كورونا"، وهو ما يَنُم عن مدى الاهتمام الذي نُوليه جميعاَ للعمل الإفريقي المشترك.

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مصطفى مدبولي السيسي قمة الاتحاد الأفريقى

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