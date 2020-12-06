"الجمال ده إسكان اجتماعي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا جديدة للإعلان العاشر (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمال ده مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر محافظة البحر الأحمر".

وتابع يونس: "مالك المشروع وزارة الإسكان والمرافق، ومديرية إسكان البحر الأحمر".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن بدء العمل على ملفات عملاء الإعلان العاشر لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وقال الصندوق، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "تم بالفعل التعامل على 2460 ملفا للعملاء المتقدمين على مدينة السادات بالإعلان العاشر وحدات مساحة 90م2، و5 آلاف حاجز بمدينة العاشر من رمضان، علماً أنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء تباعاً طبقاً لجاهزية الوحدات".

وأضاف الصندوق، أنه لمتابعة الطلب الخاص بكم يمكنكم الاتصال بمركز الاتصالات على أرقام (٥٧٧٧ - ٥٩٩٩ - ١١٨٨ - ٠٩٠٠٧١١١٧) من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.