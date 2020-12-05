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لم نسجل خطورة تذكر.. رئيس البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم

04:49 م السبت 05 ديسمبر 2020
لم نسجل خطورة تذكر.. رئيس البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم

الدكتور جاد القاضي

كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي وقع اليوم السبت، جاء بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح القاضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، سجلت الهزة في تمام الساعة 22.44 دقيقة، وتراوح عمقها بين 80 إلى 90 كم متر.

وأشار إلى أن بعض المواطنين، شعروا بالهزة في القاهرة ومدن الدلتا وبعض المدن المصرية الأخرى، مؤكدا عدم وجود خطورة تذكر على الأراضي المصرية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2.44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.04 شمالا وخط الطول 31.79 شرقا، وعلى عمق 90 كم.

وأضاف المعهد، أنه ورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.

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جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال

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