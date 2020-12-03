إصابة الإعلامي رامي رضوان بفيروس كورونا



كتب- مصراوي:



أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال رضوان، عبر صفحته على فيسبوك، منذ قليل: "الحمد لله على كل حال

الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".



وتابع: "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري)

أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام وقت الموجة الأولى".



وأضاف: "معنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمة ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ".



واختتم: "خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".