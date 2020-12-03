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الأحد.. "اقتصادية النواب" تناقش قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية

01:29 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الأحد.. "اقتصادية النواب" تناقش قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية

مجلس النواب

القاهرة (أ ش أ):

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، اجتماعا في العاشر صباح يوم الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية.

وتتعلق الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019 بمنحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية تستهدف تحقيق الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

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مجلس النواب اتفاقية منحة أمريكية وزارة التضامن الاجتماعي

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