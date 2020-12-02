الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تضيء باللون البرتقالي دعما للقضاء على العنف ضد المرأة

كتب- مصراوي:

أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس أنوارها باللون البرتقالي اليوم، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع الدولي في إطلاق حملة "الـ ١٦ يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتنطلق حملة "الـ ١٦ يوم" في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق ١٠ ديسمبر.

ويرمز اللون البرتقالي إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وخلال الـ ١٦ يوم من النشاط تضاء المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي كدعوة لزيادة الوعي وحشد الجهود مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.​