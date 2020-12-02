حدث ليلاً| 392 إصابة بكورونا وخفض فائدة شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة جديدة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 98 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

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صيدلانية بالمنصورة تكشف تفاصيل إصابتها بـ"كورونا" 3 مرات في 7 أشهر

كشفت الدكتورة حنان لطفي، المصابة بفيروس كورونا للمرة الثالثة، عن تفاصيل إصابة طبيبة صيدلانية بكورونا 3 مرات خلال 7 أشهر واحتجازها في مستشفى صدر المنصورة، قائلة: "أنا صيدلانية ولذلك فأنا بتعامل بشكل مباشر مع أشخاص، وكمان أنا متطوعة في العمل الخدمي، كنا بننزل نخدم الحالات المصابة فبالتالي عندي عرضة المخالطة كبيرة".

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شوبير: إصابة أحمد فتحي بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد شوبير، إصابة لاعب بيراميدز أحمد فتحي بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

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ماذا بعد انتهاء مدة طلبات التصالح في مخالفات البناء؟.. متحدث التنمية المحلية يجيب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المهلة الثانية التي سمحت بها الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، انتهت أمس الإثنين 30 نوفمبر، ولا يوجود أي قرار جديد بشأن مد المهلة.

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أول تعليق من مرتضى منصور على المخالفات المالية في الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه يجهز مفاجأة قاسية للرد على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلسه بسبب وجود مخالفات مالية.

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بالصور.. أهالي "السيفا" يشيعون ضحيتي حادثة الطعن بالقليوبية

شيع المئات من أهالي قرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثماني قتيلي حادثة الطعن، التي ارتكبها مريض نفسي، وأصاب فيها 4 أشخاص آخرين من أهالي القرية.

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رئيس جهاز 6 أكتوبر: فواصل كوبري مدينة الإنتاج الإعلامي ليس خطأ فنيًا

عقب المهندس شريف الشريبني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، على إنشاء فواصل في الكوبري بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بعد التشغيل التجريبي، قائلًا: "هناك مهندس استشاري يشرف على تلك الأعمال.. ووضع تلك الفواصل ليس خطأ فنيًا".

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مبروك عطية: "لابد من تيسير المطالب في الزواج ومفيش واحدة تتخطب وهي بتتعلم

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن الدين ليس بالشكل وإنما بالخلق وحسن المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدين ما يسمى بالجماعة الفلانية وإنما الدين أمة.

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بعد زيادة المصروفات.. الجامعة الأمريكية تعلق على وقفة احتجاجية للطلاب

قالت رحاب سعد، المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن حرية الرأي مكفولة داخل الجامعة بما لا يتعارض مع أي تجاوزات.

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"إيقاف شهر ثم إلغاء التراخيص".. التنمية المحلية تكشف عن عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات والمقاهي والمولات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدم الالتزام بقرارات الإغلاق والفتح الخاصة بالمحلات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 154 لعام 2019 ينظم هذا الأمر في مادته الـ24، حيث أن البند التاسع منها يشير إلى ضرورة إصدار إنذار مكتوب لهم وتسليمه لهم، وتتم متابعة صاحب المحل المخالف من خلال لجنة المتابعة لأسبوعين، وإذا التزم كان بها، وإذا لم يلتزم يأخذ إيقافًا لمدة شهر.

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خفض الفائدة على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة علي شهادات الاستثمار التي يتم طرحها من خلال البنك الأهلي المصري بين 0.5% و1% حسب نوع الشهادة بداية من الأربعاء.

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اللاجئون الإريتريون في إثيوبيا يعانون نفاد المواد الغذائية

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن آلاف اللاجئين الإريتريين شمالي إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعا عسكريا يعانون من نفاد المواد الغذائية.

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ترامب يدعو حاكم جورجيا إلى إلغاء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الولاية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب إلى إلغاء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بالولاية، مكررا مزاعمه التي لا تستند إلى دليل بشأن وجود تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت الشهر الماضي.

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مسؤول انتخابي في جورجيا: تصريحات ترامب تثير العنف

دعا جابرييل سترلينج، وهو مسؤول بارز يشرف على الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب إلى التنصل من تصريحاته التي يشير فيها إلى تزوير الانتخابات، قائلا إن ذلك يثير العنف.

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مسؤول بالإدارة الأمريكية: إسرائيل دبرت اغتيال العالم الإيراني

كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت إدارة ترامب على اطلاع مسبق بالعملية.

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