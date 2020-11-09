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بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط بأسعار تبدأ من 244 ألفا (صور)

09:00 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، اليوم الاثنين لكل المواطنين، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها: 100 متر و110 و120 مترًا، بـ 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

يتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، والتي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترًا ويصل سعرها إلى 244 ألفًا، ومقدم حجز 15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، ويصل سعرها إلى 310 آلاف.

وعن شقق الإسكان المتوسط، وصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

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شقق الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان وحدات سكنية ذوي الاحتياجات الخاصة

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