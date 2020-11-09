كورونا في 24 ساعة| 239 إصابة ونصائح لتجنب الإصابة في الموجة الثانية و20 تصريح لوزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

مع زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف: هل نضطر لغلق المدارس؟

المكتب العالمي لدراسات المناعة: 2% أشخاص أصيبوا بالكورونا 3 مرات

لميس الحديدي: "كل واحد ياخد باله من نفسه.. إصابات كورونا هتزيد"

وزيرة الصحة تحذر المواطنين من البقاء في هذه المناطق لفترات طويلة

لجنة مكافحة كورونا: توقعات بزيادة أعداد مصابي كورونا في الشتاء

وزيرة الصحة: "65% من الإصابات بفيروس كورونا ناس قاعدة في البيت"

لبنان يسجل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل تغيرت أعراض كورونا مع الموجة الثانية؟.. خبير يكشف

وزيرة الصحة: البقاء في أماكن مغلقة دون ارتداء الكمامة يساهم في زيادة الإصابات

وكيل الصحة بالمنوفية: حالات كورونا لا تزيد عن 5 يوميًا

دراسة تكشف مزايا الإصابة بفيروس كورونا

الجزائر تقر قيودًا جديدةً للتصدي لتفشي كورونا

بعد إصابته بكورونا.. الرئاسة الجزائرية تكشف عن تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون

ميركل: أولوية التطعيم ضد كورونا ستكون للأطقم الصحية والطبية و"فئات الخطر"

حصيلة كورونا في العالم تقترب من 50 مليون إصابة

وزيرة الصحة: تعاقدنا على توفير لقاحات "كورونا" فور ثبوت فاعليتها

الفلاح والسائق والعامل.. وزيرة الصحة: هذه الفئات أقل عرضة للإصابة بـ"كورونا" لهذه الأسباب

لهذا السبب أعراض كورونا أصعب لدى الرجال

الموجة الثانية في مصر: هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة.. ونصائح ذهبية للتعامل معها

لتجنب زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف عن أنشطة منخفضة ومتوسطة وشديدة الخطورة للإصابة بـ"كورونا"

عدد إصاباتها يقترب من "القاهرة".. زايد توصي بتشديد اتباع الإجراءات الوقائية من "كورونا" بالإسكندرية

كورونا اليوم: تغير الأعراض مع الموجة الثانية.. وهذا العلاج يساعد على تعافي المرضى

بينها المدارس والموظفون.. 20 تصريحًا جديدا لوزيرة الصحة عن الموجة الثانية لكورونا

بيانات رسمية| الصحة تكشف أكثر أحياء القاهرة إصابة بكورونا: حلوان في المقدمة (قائمة)

بالترتيب.. وزيرة الصحة تكشف عدد الإصابات بالمحافظات بآخر أسبوع

الجيش البريطاني يتخوف من حرب عالمية ثالثة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

عند الإصابة بكورونا.. اكتشاف "إنزيم" خطير يهدد حياتك

بايدن يعلن عن تشكيل مجموعة مهام خاصة لوضع تصور للتعامل مع كورونا

إقليم إيطالي يعتزم فرض إغلاق شامل بسبب كورونا