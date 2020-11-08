رئيسة "القومي للمرأة": فخورة بتصدر المرأة المصرية المشهد الانتخابي

كتبت- نور العمروسي:

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لخروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف.

وأعربت مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي، ومثمنة مشاركتها الكثيفة وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية على مدار يومي 7و8 نوفمبر الجاري في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 والمنعقدة في 13 محافظة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية كانت على العهد دائمًا كما فعلت في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على مدى حبها وإخلاصها للوطن، وإدراكها لحجم المسئولية والأمانة الملقاة على عاتقها.

كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لما بذلوه من جهد في تأمين العملية الانتخابية، وتقدمت أيضًا بخالص الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء، لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية، وكل من ساهم في خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.