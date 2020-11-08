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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة في جميع المحافظات

04:49 م الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة في جميع المحافظات

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، عبر "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة المستهدف تطبيقها بالتوازي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كونها المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني.

يأتي ذلك تمهيدا لعرض تلك الاشتراطات في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، حتى يتسنى البدء في تطبيقها.

مصطفى مدبولي اشتراطات البناء الجديدة محمود شعراوي

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