عدد إصاباتها يقترب من "القاهرة".. زايد توصي بتشديد اتباع الإجراءات الوقائية من "كورونا" بالإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال استعراضها الوضع الوبائي في مصر؛ إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ ١٠٨ آلاف، و٦٣٠٠ حالة وفاة، مشيرةً إلى تزايد الإصابات في محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية).

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأضافت زايد أن بعض المحافظات في الصعيد والأماكن والأحياء القروية تشهد أعدادًا أقل في الإصابة، وأوصت الوزيرة بالتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظة الإسكندرية؛ خصوصًا في الأماكن المغلقة والكافيهات والمطاعم، حيث إن عدد الإصابات بالمحافظة يقترب من عدد إصابات القاهرة؛ وهي ضعف عدد سكان الإسكندرية.

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