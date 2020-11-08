شارك في حملة مرشح لمجلس النواب.. الأوقاف تحيل إماما بالقاهرة للتحقيق

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر للشيخ "أ. م.ع" إمام وخطيب بإدارة أوقاف دار السلام بمديرية القاهرة، مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة، لمشاركته في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.