القاهرة: إعلان الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

(مصراوي):

قالت محافظة القاهرة، اليوم السبت، إن بعض مناطق المحافظة، تعرضت لأمطار خفيفة، مضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

ووجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، بالتواجد في الشوارع للتأكد من تصريف بالوعات الأمطار للمياه، والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد في أماكن تجمع المياه، وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.