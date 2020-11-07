حدث في 8 ساعات| السيسي يصوّت بانتخابات النواب.. والصحة: لا ترسلوا أبناءكم إلى المدارس في 3 حالات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وإدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات البرلمانية، وننشر المقترح النهائي لمواعيد إغلاق وفتح المحال، والصحة لأولياء الأمور: لا ترسلوا أبناءكم إلى المدارس في 3 حالات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: