تنسيقية شباب الأحزاب: نخوض المرحلة الثانية لانتخابات النواب بـ23 مرشحًا

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات تصدر بيانَين عند فتح اللجان الانتخابية وغلقها، على مدى يومَي انتخابات البرلمان في محافظات المرحلة الثانية.

وأوضحت عبد الإله، خلال المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، أن التنسيقية لديها 19 مرشحًا على القائمة و4 "فردي"، مشيرةً إلى أنه يتم رصد العملية الانتخابية من خلال 1500 متابع في كل المحافظات.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.