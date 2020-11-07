وزير الأوقاف: أحيي حياد جميع أجهزة الدولة وشفافية العملية الانتخابية

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه حرص كعادته على الإدلاء مبكرًا بصوته بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، وأشاد بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية.

وبحسب بيان، دعا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.

وأكد الوزير أن النزول والتصويت بكثافة رسالة للقاصي والداني بمدى وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه، وأن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد على إصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية، وأن على كل إنسان بمطلق حريته وإرادته أن يختار من يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

كما أكد أن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها، لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يباع ولا يشترى ، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.