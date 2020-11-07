أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

من السلوم للقاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال ـ24 ساعة مقبلة

10:48 ص السبت 07 نوفمبر 2020
من السلوم للقاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال ـ24 ساعة مقبلة

الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة، والتي تشمل سقوط أمطار غزيرة على السواحل الغربية من السلوم وحتى الإسكندرية وتمتد إلى محافظة البحيرة.

وأضافت الهيئة، إن الأمطار أيضًا تكون متوسطة إلى غزيرة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية تمتد متوسطة إلى الوجه البحرى وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.

وجاءت خريطة أماكن الأمطار على النحو التالي:

123384316_3778893288812005_843320777401740856_n

الأمطار الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

وزير المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات "النواب"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا