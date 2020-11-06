أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كورونا يؤجل حسم ملامح معرض الكتاب.. واتجاه للحجز الإلكتروني

02:43 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
كورونا يؤجل حسم ملامح معرض الكتاب.. واتجاه للحجز الإلكتروني

كتب- مصراوي:

عقدت اللجنة التنفيذية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52، والتي ستنطلق نهاية شهر يناير المقبل، عددا من الاجتماعات التمهيدية للاتفاق على الملامح العامة لشكل الدورة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة لمصراوي، أن إدارة المعرض لم تحسم أي قضية أو تستقر على أي شيء بخصوص الدورة المقبلة، نظرا لاعتبارات الواقع المتغير لجائحة فيروس كورونا الذي تخيم أجوائه على كثير من الدول.

وأشارت المصادر إلى بحث تجارب معارض الكتب العربية والعالمية التي تقام هذه الفترة، مثل معرض الشارقة للكتاب أو معرض فرانكفورت الدولي، سواء في طريقة دخول الجمهور أو استحداث خدمة الحجز الإلكتروني الذي يتضمن موعد دخول الزائر ووقت خروجه.

وأضافت المصادر: سنبحث الفترة المقبلة أيضا شكل إقامة الفعاليات الفنية والثقافية مثل الندوات والحفلات وغيرها من الأمور، على أن يتم تحديد والاستقرار على حجم دخول الجمهور حسب ما تقرره اللجنة العليا لمكافحة كورونا وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وهو ما سيسري على المسارح والمهرجانات وخلافه.

جدير بالذكر أن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، صرح من قبل بأن اليونان هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأنه يتم حاليا بحث اختيار شخصية المعرض، والأقرب هو اختيار شخصية الأديب الكبير يوسف إدريس.

فيروس كورونا التباعد معرض الكتاب

الخبر التالى:

نقيب المحامين يحيل خالد أبوكراع عضو المجلس للتحقيق العاجل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان: فتح باب الحجز لـ 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا