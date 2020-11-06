كورونا يؤجل حسم ملامح معرض الكتاب.. واتجاه للحجز الإلكتروني

كتب- مصراوي:



عقدت اللجنة التنفيذية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52، والتي ستنطلق نهاية شهر يناير المقبل، عددا من الاجتماعات التمهيدية للاتفاق على الملامح العامة لشكل الدورة المقبلة.



وأكدت مصادر مطلعة لمصراوي، أن إدارة المعرض لم تحسم أي قضية أو تستقر على أي شيء بخصوص الدورة المقبلة، نظرا لاعتبارات الواقع المتغير لجائحة فيروس كورونا الذي تخيم أجوائه على كثير من الدول.



وأشارت المصادر إلى بحث تجارب معارض الكتب العربية والعالمية التي تقام هذه الفترة، مثل معرض الشارقة للكتاب أو معرض فرانكفورت الدولي، سواء في طريقة دخول الجمهور أو استحداث خدمة الحجز الإلكتروني الذي يتضمن موعد دخول الزائر ووقت خروجه.



وأضافت المصادر: سنبحث الفترة المقبلة أيضا شكل إقامة الفعاليات الفنية والثقافية مثل الندوات والحفلات وغيرها من الأمور، على أن يتم تحديد والاستقرار على حجم دخول الجمهور حسب ما تقرره اللجنة العليا لمكافحة كورونا وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وهو ما سيسري على المسارح والمهرجانات وخلافه.



جدير بالذكر أن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، صرح من قبل بأن اليونان هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأنه يتم حاليا بحث اختيار شخصية المعرض، والأقرب هو اختيار شخصية الأديب الكبير يوسف إدريس.