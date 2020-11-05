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بالصور.. انطلاق فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)​

04:24 م الخميس 05 نوفمبر 2020
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كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) والذي يستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية.

يشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام ويشارك من الجانب البريطاني سفينة الإبرار " HMS ALBION " ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.

جدير بالذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار" HMS ALBION " وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقي لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني في مجال العمليات البرمائية، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات في موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر.

التدريب البرمائي بريطانيا البحر المتوسط القوات المسلحة

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