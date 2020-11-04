الكمامة وسلبية "PCR" شرط الدخول.. "مطار القاهرة": تشديد الإجراءات استعدادًا لموجة "كورونا" الثانية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار تتخذ إجراءات وقائية واحترازية مكثفة؛ استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، من خلال التشديد على ارتداء الكمامات الطبية قبل دخول صالات المطار المختلفة، واتخاذ المسافات الآمنة للمسافرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والوصول، بالإضافة إلى إلزام جميع القادمين من الخارج بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وكذلك فحص درجات حرارة الركاب والعاملين بالمطار من خلال الكاميرات الحرارية.



وأضافت المصادر أن السلطات تحت إشراف إدارة الحجر الصحي تواصل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين والعاملين بالمطار، وسيتم التشديد على تطبيق الغرامة التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قرار ارتداء الكمامات الطبية، بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستعداد الجيد للموجة الثانية من فيروس كورونا بعد زيادة حالات الوباء العالمي في الدول الأوروبية وبداية الموجة الثانية هناك.



تنفذ سلطات المطار تحت إشراف المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي الفيروس، ويتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة الركاب من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



كما تلتزم السلطات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.