وزيرا الزراعة والطيران المدني يبحثان التعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية

كتب- محمد عبيد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية وتطبيقات المناخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور أحمد عوني مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، ومن وزارة الطيران اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واللواء إيهاب طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تمتلك هيئات مختصة في دراسات وأبحاث الأرصاد والمناخ والتغيرات المناخية، وهي المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والذي يمتلك شبكة واسعة من محطات الرصد الجوي الزراعي موزعة على كافة المناطق الزراعية على مستوى الجمهورية، كذلك مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، المتخصص في تداول وإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمناخ وإعداد الدراسات الخاصة بالتعامل مع قضية تغير المناخ وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية المختلفة.

ومن جهته أكد وزير الطيران، أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك من خلال هيئة الأرصاد الجوية، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة برصد وتوفير بيانات الأرصاد الجوية، ولديها شبكة من محطات الرصد الجوي، كذلك لديها نماذج عديدة خاصة والتنبؤات الجوية، قصيرة ومتوسطة المدى.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات حول الأرصاد الجوية والزراعية، والتبادل العلمي والبحثي فيما يتعلق بتطبيقات الأرصاد الجوية، وما يترتب عليها من توصيات مهمة للمزارعين والمواطنين بوجه العموم، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية، فضلا عن التعاون في إعداد نشرات موحدة مشتركة بين المؤسسات التابعة للوزارتين، كتحذيرات وتنويهات وتنبيهات تتعلق بالمزارعين والمواطنين على حد سواء لتلافي أي تأثيرات سلبية للتقلبات في الطقس.​