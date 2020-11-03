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​أمطار متوسطة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ24 ساعة المقبلة

08:08 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
​أمطار متوسطة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ24 ساعة المقبلة

سقوط أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء، حيث تشهد بعض المناطق سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الهيئة، أن طقس الغد معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال جنوب الصعيد نهارا، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس بارد إلى مائل للبرودة على أغلب المناطق.

وتابعت الهيئة: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 26 - 18، السواحل الشمالية 26 - 21، جنوب سيناء 29 - 24، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد من 27 حتى 30 درجة نهارا و20 درجة ليلا.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح- الإسكندرية- رشيد - بور سعيد- العريش.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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