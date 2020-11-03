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حدث في 8 ساعات| 2442 فرصة عمل للشباب.. والتعليم تعلن بدائلها حال زيادة "إصابات كورونا"

05:58 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| 2442 فرصة عمل للشباب.. والتعليم تعلن بدائلها حال زيادة "إصابات كورونا"

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بدائل التعليم والتقييم حال زيادة إصابات كورونا.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي وزير التربية والتعليم السيسي مجلس الوزراء

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