بالمواعيد والشروط.. جداول تسكين طلاب النقل "امتياز وجيد جدا" بالمدن الجامعية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ جامعة الأزهر، غدا الأربعاء، تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز، وطلاب المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدا.

ووضع ضوابط جديدة للتسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات في العام الجامعي المقبل، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وتتضمن الضوابط الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية، عدم حدوث أي تكدسات داخل المباني أو المطعم أو الحديقة الخاصة بالمدن، مشددا على أنه سيتم التعقيم أولا بأول، حتى لا تحدث أي إصابة بالفيروس.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه سيتم تقليل عدد الطلاب والطالبات في الغرفة الواحدة، طبقا لمساحة كل منها، إذ سيتم تسكين طالب واحد فقط في الغرفة المخصصة لاثنين، وثلاث في الغرف المخصصة لأربعة، والتشديد على استعمال الأدوات الشخصية لكل طالب، لافتا إلى أن الجامعة لن تقبل طلاب بالمدن غير الحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا فقط، مع إعطاء الأولوية للمحافظات النائية والحدودية.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إلى أنه لا يمكن للمدن الجامعية استيعاب كافة المتقدمين إليها، بل على العكس هذه الخدمة للطلاب أصحاب التقديرات الأعلى"، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الكليات لوضع جداول مختلفة عن الأخرى، بحيث يتم القضاء على التكدسات في الحرم الجامعي و المدن.

ولفت، إلى أنه سيتم افتتاح قسم خاص للسكن الاقتصادي بالمدن الجامعية، بأسعار مميزة عن المباني العادية، مع توفير بعض الخدمات مثل "مطعم ومكتبة خاصة وإنترنت مجاني"، على أن يكون السكن بها اختياريا للطلاب الراغبين.

وكشف أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة لتعقيم كافة المباني بشكل يومي، أثناء تواجد الطلاب في المحاضرات وحال حدوث أي إصابات سيتم غلق المبنى على الفور

وقال المصدر إنه سيتم أخذ تعهدات على الطلاب، بالحفاظ التام على الحجرات وتنفيذ التعليمات التي تقدمها إدارة المدن حفاظا على الصحة العامة للطلاب، والخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية من ضرورة ارتداء الكمامات عند الضرورة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

ومن المقرر أن يتم تسكين طلاب والطالبات النقل الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا بالمناطق النائية، طبقا للجداول التالية: