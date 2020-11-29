غدا.. سماء العالم تشهد أخر ظاهرتين فلكيتين خلال شهر نوفمبر

كتب – يوسف عفيفي:

تشهد سماء العالم، غدا الإثنين، ظاهرتين فلكيتين، تتمثلان في اكتمال بدر القمر وخسوف شبه ظلي، وذلك في آخر ظاهرتين فلكيتين تحدث خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن اكتمال "بـدر القمر" يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القندس وهو حيوان من فصيلة القوارض المائية يظهر بكثرة في هذا الوقت من العام حيث حصاد الذرة.

وأضاف تادرس لمصراوي، اليوم، أن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأوضح أن وقت البدر الكامل سيكون غدا الإثنين 30 نوفمبر، مشيرا إلى هذا اليوم سيشهد أيضا، حدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يًرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يُرى في أجزاء من الأمريكيتين وآسيا واستراليا، وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام.

وأشار تادرس، إلى أن مثل هذه الظواهر ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويرصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، موضحاً أنها ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

ويستمر القمر بـدرا للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك، يعتبر علميا بدرا مكتمل في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بالضبط بزاوية 180 درجة من الشمس، وذلك بالتزامن مع خسوف شبه ظل للقمر غير مشاهد بسماء الوطن العربي، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف وقبل حدوث الانقلاب الشتوي.

وشهد شهر نوفمبر الجاري، حوالي 10 ظواهر فلكية، بدأت أولها يوم 10 نوفمبر، وذلك بوصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبا من الشمس، وتنتهي غدا الإثنين 30 نوفمبر، بحدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكتين وآسيا واستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام.