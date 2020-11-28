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بداية من 3 ديسمبر.. تشغيل خطوط جديدة لخدمة ركاب "أسوان – الإسكندرية"

06:09 م السبت 28 نوفمبر 2020
بداية من 3 ديسمبر.. تشغيل خطوط جديدة لخدمة ركاب "أسوان – الإسكندرية"

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خطوط جديدة لخدمة ركاب "الإسكندرية - أسوان"، ابتداء من 3 ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إنه استمرارًا للعمل على راحة جمهور الركاب، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم تم تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وأسوان.

كما أجرت الهيئة تعديلًا على بعض المواعيد في خط "القاهرة - الإسكندرية".

وجاء جدول خطوط السكة الحديد بعد التعديلات كالتالي:

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسوان الإسكندرية

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