الإفتاء توجه نصائح للجماهير قبل مباراة نهائي القرن

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتاوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرياضة جُعلت للتأليف بين القلوب، لا لجعل الخصام والجدال بين الناس.

وأضاف عويضة في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه وجود خصام وجدال بين الناس ليس من الإسلام في شيء، حتي حينما يكون هناك جدالا في الدين يكون بالحُسنى، كما قال المولى عز وجل في كتابه الكريم " وجادلهم بالتي هي أحسن"، مشيرا إلى أن الرياضة من أهدافها إشاعة المحبة بين الناس وتذهب الخصام ولا ينبغي أن يكون فيها جدال.

وأشار مدير الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إلى أنه يجب أن تتذكر جماهير الكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن بذيئا، لذلك لابد للإنسان أن يمسك لسانه عند الغضب، لافتا إلى أن التعصب لا يكون إلا في الدين بشرط أن يكون الإنسان مهذبا فيه، والمولى عز وجل يقول " وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين".

ولفت إلى أنه لابد أن يتحلى الإنسان بالآداب حين ممارسة الرياضة أو مشاهدة مباريات كرة القدم.

في الوقت نفسه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: "إن الإسلام حث على ممارسة الرياضة وبناء الجسد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ»

وأضاف، أن ممارسة الرياضة تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية، وهو ما حث عليه الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس والشعوب الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".

وشدد المفتي على أن التعصب الذي يقع من بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا؛ كونه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التعصب خلق شيطاني بغيض حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ".

وتقام في التاسعة من مساء الجمعة، المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي.