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غدا.. تعليق الدراسة بجامعة الأزهر للطلاب.. وهذه الكليات مستثناة

11:19 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
غدا.. تعليق الدراسة بجامعة الأزهر للطلاب.. وهذه الكليات مستثناة

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، تعليق الدراسة غدا الخميس فقط، وذلك بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التي بها امتحانات أو مناقشات علمية.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن قرار تعليق الدراسة، جاء طبقا لما قرره اللواء محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة في المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين

وأضاف بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن المحاضرات الإلكترونية تجري غدا الخميس من خلال المنصات التعليمية طبقا لجداول المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.

جامعة الأزهر تعطيل الدراسة سوء الأحوال الجوية

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