لحاجزي الإعلان الـ13.. الإسكان تعلن آخر موعد للتظلم على نتيجة فرز الأوراق؟ (التقديم أونلاين)
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية.
طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى كان في مايو الماضي، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقاً لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقاً.
وبلغ سعر الشقة الـ90 مترا 184 ألف جنيه، بمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، و197 ألف جنيه، بباقي المحافظات.
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