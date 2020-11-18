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كتابات معناها "مشرف الصحراء".. ضبط مواطن أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله

10:14 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كتابات معناها "مشرف الصحراء".. ضبط مواطن أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله

كتلة حجرية عليها كتابات بالخط الهيروغليفي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم ضبط أحد المواطنين أثناء قيامه بالحفر خلسة داخل منزله، بالكتلة السكنية بمركز البهنسا بمحافظة المنيا والخاضعة لقطاع الآثار الإسلامية، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار ومنطقة آثار المنيا وشرطة السياحة والآثار.

وأضاف وزيري، أنه فور إبلاغ المجلس الأعلى للآثار من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة من الأثريين المتخصصين من الآثار المصرية والإسلامية للمعاينة برئاسة مدير آثار البهنسا.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى أنه بعد المعاينة تبين وجود حفرة في أرضية بدروم المنزل بمقاسات 70 سم× 70 سم وبالنزول فيها وجدت حجرة على عمق 4 أمتار عثر بالجدار الغربي لها على فتحة بها كتلة حجرية عليها كتابات بالخط الهيروغليفي معناها مشرف الصحراء ويرجح أن هذه الكتلة من أساسات معبد من العصور المتأخرة.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، على تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل اللجنة.

مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار التنقيب عن الآثار الآثار الإسلامية

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