منها البقالة والصيدليات.. الحكومة تعلن القطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات

كتب- محمد نصار:

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم.

وقال سعد، في تصريحات له، اليوم، إن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

وأوضح: "الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار".

وتابع: "المحال التجارية تغلق في الـ11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".