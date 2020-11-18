أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

منها البقالة والصيدليات.. الحكومة تعلن القطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات

08:07 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
منها البقالة والصيدليات.. الحكومة تعلن القطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات

مواعيد غلق المحلات

كتب- محمد نصار:

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم.

وقال سعد، في تصريحات له، اليوم، إن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

وأوضح: "الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار".

وتابع: "المحال التجارية تغلق في الـ11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".

غلق المحلات البقالة الصيدليات

الخبر التالى:

فتح المدارس واللقاح.. تصريحات جديدة لوزيرة الصحة بشأن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الموجة الثانية أخطر.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا