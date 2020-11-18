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هل انخفاض الحرارة يزيد من انتشار كورونا؟ وزيرة الصحة تحسم الجدل

02:38 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
هل انخفاض الحرارة يزيد من انتشار كورونا؟ وزيرة الصحة تحسم الجدل

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد غايات:

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن علاقة التغييرات المناخية بعدد الإصابات بالفيروس، والتي تتمثل في أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة، مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحّد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.

هالة زايد فيروس كورونا انخفاض الحرارة

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