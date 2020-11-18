بيان من الصحة عن حادث "أتوبيس طلاب الرماية"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 17 تلميذًا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، إثر حادث مرورى لأتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى الهرم.

وكشف مجاهد في بيان اليوم، أن جميع الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.