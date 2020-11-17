"البيئة": إنشاء محطتين للرصد اللحظي لملوثات الهواء بالإسكندرية ودمياط الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة "بشاير الخير 1" بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، ومحطة أخرى بمدينة دمياط الجديد بمحافظة دمياط.

وأكدت فؤاد، في بيان، الثلاثاء، حرص الوزارة على التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة ودعم أعمال الدولة لتطوير المناطق السكانية ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها مشروع منطقة بشاير الخير التي افتتحها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن محطة "بشاير الخير" تعد المحطة التاسعة بمحافظة الإسكندرية، كما تعد محطة دمياط الجديدة الثالثة بمحافظة دمياط للرصد اللحظي لملوثات الهواء، وذلك بغرض استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك المحطات تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بالشبكة، وفي إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم 5 لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

كما يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 107 محطات على مستوى الجمهورية.