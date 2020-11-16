أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

12:09 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و 6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

فيروس كورونا وزارة الصحة هالة زايد بيان كورونا كورونا في مصر إصابات كورونا أعداد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا