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"5 أشهر على رمضان".. الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ربيع الآخر

06:08 م الأحد 15 نوفمبر 2020
"5 أشهر على رمضان".. الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ربيع الآخر

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الاثنين، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية.

وبحسب الدار، فأنه يتبقى 4 أشهر هجرية كاملة على قدوم شهر رمضان الكريم.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة للأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليها بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر ربيع الآخر

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