تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10964 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 73.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 33.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 107.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 البورصة ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11017 نقطة.